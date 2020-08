Beautiful anticipazioni: Xander ha tutte le prove, Thomas nei guai (Di giovedì 27 agosto 2020) Finalmente Xander ha tutte le prove per dimostrare che la notte dell’incidente di Emma, Thomas è uscito in macchina subito dopo di lei e l’ha seguita. Basta per far si che la polizia possa collegarlo alla morte della ragazza? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 28 agosto 2020. Come avrete visto Thomas è molto impegnato, sta cercando in tutti i modi di far si che Hope cada ai suoi piedi e non pensa che Xander stia indagando sul suo conto. Al momento Thomas ha raggiunto il suo obiettivo perchè sembra che Hope, per amore del piccolo Douglas, alla fine accetterà la sua proposta di matrimonio. La ragazza però è molto ... Leggi su ultimenotizieflash

