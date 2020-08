Vertice sulla scuola, scontro De Micheli-Speranza sui bus. Ancora caos mascherine (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le Regioni e la ministra dei Trasporti chiedono deroghe al distanziamento sui bus. Il documento delle regioni. L’infettivologo Galli e il viceministro della Salute Sileri (M5S): no alle mascherine per cinque ore, sono insopportabili Leggi su corriere

ROMA – Nessun accordo definitivo è stato trovato nel vertice tra ministri e Regioni sulla ripartenza della scuola. Alla riunione non si è infatti trovata un’intesa sul nodo principale per il quale era ...Nessun accordo definitivo è stato trovato nel vertice tra ministri e Regioni sulla ripartenza della scuola. Alla riunione non si è infatti trovata un'intesa sul nodo principale per il quale era stata ...