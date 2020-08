Ultime Notizie Roma del 26-08-2020 ore 11:10 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio nuovo vertice oggi sulla riapertura delle scuole in tempo di coronavirus con le regioni del centrodestra in rotta di collisione con il governo preoccupano I risultati degli screening sui docenti con 20 positivi in Umbria e si ragiona sulla misurazione della temperatura sui trasporti per risalire sugli scuolabus secondo le prime indicazioni bisogna essere senza febbre mezzi potranno viaggiare a pieno carico solo per tragitti inferiori a 15 minuti tre governatori belli quello della Liguria Toti contraria all’uso della mascherina durante le lezioni Flavio Briatore Ha contratto il covid ed è ricoverato al San Raffaele di Milano con una polmonite In tutto sono 58 i contagiati 87 tamponi eseguiti tre dipendenti del rubidio neri in ... Leggi su romadailynews

