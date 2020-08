Tabellone Wta Cincinnati 2020: Pliskova guida il seeding, c’è Serena Williams (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Tabellone principale e tutti gli accoppiamenti del Wta Premier 5 di Cincinnati, torneo in programma dal 22 al 28 agosto prima degli Us Open. Nella ‘bolla’ di New York va in scena anche l’appuntamento al femminile che vede Karolina Pliskova numero uno del seeding. Non ci sono italiane presenti dopo il ko di Jasmine Paolini nelle qualificazioni. Presente invece Serena Williams, oltre a Kim Clijsters, in campo con una wild card. IL Tabellone MASCHILE Ecco il Tabellone femminile: QUARTI DI FINALE Mertens b. Pegula 6-1 6-3 (4) Osaka vs Kontaveit (8) Konta vs Sakkari Jabeur vs Azarenka OTTAVI DI FINALE Mertens b. Kudermetova 6-2 6-3Pegula b. (5) Sabalenka 6-2 2-6 6-3 (4) Osaka b. Yastremska 6-3 6-1 Kontaveit b. Bouzkova 6-3 6-3 (8) Konta ... Leggi su sportface

