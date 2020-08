Sviene in via San Lorenzo e viene soccorso: nascondeva droga negli slip (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mezzo chilogrammo di droga negli slip: 18enne in manette 19 luglio 2019 Passano con in semaforo rosso, negli slip oltre un etto di marijuana 16 settembre 2019 Nasconde droga negli slip, pusher in fuga ... Leggi su genovatoday

AnsaLiguria : Sviene in strada, aveva droga in slip. E' svenuto in via San Lorenzo #ANSA - sulsitodisimone : RT @GenovaQuotidian: Sviene in via San Lorenzo. Soccorso, viene denunciato per spaccio dai carabinieri - GenovaQuotidian : Sviene in via San Lorenzo. Soccorso, viene denunciato per spaccio dai carabinieri - FEMsrl : Milano, passeggero sviene: poliziotto gli fa il massaggio cardiaco - parlabvi : I veri eroi... Passeggero sviene alla stazione di Milano, il poliziotto gli fa il massaggio cardiaco: le immagini …… -

Ultime Notizie dalla rete : Sviene via Sviene in via San Lorenzo e viene soccorso: nascondeva droga negli slip GenovaToday Genova, sviene in strada e gli trovano la droga negli slip: denunciato

È successo in via San Lorenzo, il 38enne senegalese è stato trasportato all'ospedale ma aveva 13 dosi di hashish nelle mutande Perde i sensi per strada per un malore e dopo essere stato soccorso gli t ...

Sviene in strada, aveva droga in slip

(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Perde i sensi per strada per un malore e dopo essere stato soccorso gli trovano la droga nascosta negli slip. E' stato così denunciato un uomo di 38 anni del Senegal. L'uomo ...

È successo in via San Lorenzo, il 38enne senegalese è stato trasportato all'ospedale ma aveva 13 dosi di hashish nelle mutande Perde i sensi per strada per un malore e dopo essere stato soccorso gli t ...(ANSA) - GENOVA, 26 AGO - Perde i sensi per strada per un malore e dopo essere stato soccorso gli trovano la droga nascosta negli slip. E' stato così denunciato un uomo di 38 anni del Senegal. L'uomo ...