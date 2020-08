Startup innovative, nasce “Enea Tech”: fondazione per il trasferimento tecnologico (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto di approvazione dello statuto della fondazione Enea Tech che dovra’ gestire il primo fondo italiano interamente dedicato al trasferimento tecnologico. La fondazione, istituita con il Decreto Rilancio, avra’ lo scopo di promuovere investimenti e iniziative in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative. Come previsto dallo Statuto, la fondazione potra’ partecipare e investire in start-up e PMI innovative, spin-off universitari e di centri di ricerca e sviluppo, promuovendo e ... Leggi su ildenaro

Con la Fondazione Enea Tech nasce il primo fondo italiano per il trasferimento digitale: un ponte tra atenei, startup e aziende da 500 milioni di euro. Il Decreto Rilancio istituisce una nuova importa ...

Seed per il Sud è un'iniziativa del Fondo Italia Venture II che ha l'obiettivo di finanziare startup con interventi fino a un massimo di 300 mila euro ciascuna, entro settembre 2020. È in tale ambito ...

