Serie C, le novità sul prossimo campionato: dai gironi al rinvio delle gare per i troppi positivi (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Lega Pro ha dettato le linee guida per la prossima stagione di Serie C. Il campionato prenderà il via il 27 settembre. Quel che è certo è che i gironi rimarranno tre e qualsiasi tipo di rivoluzione è stata rinviata al prossimo anno. Non è ancora nota, invece, la composizione né il calendario, che verrà sorteggiato il 10 settembre. A definire i dettagli il Consiglio direttivo della Lega Pro, riunitosi ieri. Quest’ultimo si è espresso, inoltre, sui provvedimenti da attuare in caso di positività al Coronavirus da parte di un numero cospicuo di giocatori di una stessa squadra. Di seguito il comunicato ufficiale. “Si è svolto in video conferenza il Consiglio Direttivo di Lega Pro. Sono state esaminate e positivamente ... Leggi su calcioweb.eu

