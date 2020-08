Serena Aniello, sarà lei la prima tronista trans di Uomini e Donne? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Uomini e Donne, al via il primo trono trans della storia del programma, sarà Serena Aniello la prima tronista? Tutto quello che sappiamo su di lei. Fonte Foto: Instagram @SerenabardotC’è attesa per la nuova edizione di Uomini e Donne che segnerà un momento storico per la storia del programma: dopo il trono gay arriva il primo trono trans. La nuova stagione del daiting show avrà ufficialmente inizio il prossimo 14 settembre 2020 e pare proprio che le novità saranno numerose nel programma di Maria De Filippi. In attesa di scoprirle tutte, ecco la prima candidata transessuale, Serena ... Leggi su chenews

IncontriClub : Uomini e Donne, Serena Aniello prima tronista trans? - infoitcultura : Uomini e Donne, trono trans, Serena Aniello, chi è - zazoomblog : Uomini e Donne Serena Aniello prima tronista trans? - #Uomini #Donne #Serena #Aniello #prima - gossipblogit : Uomini e Donne, Serena Aniello prima tronista trans? - toysblogit : Uomini e Donne, Serena Aniello prima tronista trans? -