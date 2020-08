Scanavino “Incomprensibile l'assenza dell'agricoltura nel Dl Agosto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Superata la difficile stagione del lockdown, l'agricoltura italiana si trova ora di fronte a un banco di prova altrettanto impegnativo: quello dei consumi, dal cui livello dipenderanno le sorti del settore agroalimentare e florovivaistico italiano. “Le condizioni macroeconomiche saranno decisive. Se, come pare, il Pil non tornerà a crescere a sufficienza servirà uno sforzo ulteriore da parte nostra”, spiega il presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Dino Scanavino, in un'intervista all'Italpress.Durante il periodo del lockdown ci sono stati prodotti italiani che hanno tenuto bene, come i formaggi duri, il latte, la frutta, la verdura e le farine e altri che hanno avuto dei problemi, come i vini di l'età gamma, che hanno pagato soprattutto il crollo delle esportazioni e la ... Leggi su liberoquotidiano

Italpress : Scanavino “Incomprensibile l’assenza dell’agricoltura nel Dl Agosto” - artea_gallery : Alik Cavaliere - Emilio Scanavino Omaggio all'America Latina' 1971, tecnica mista: olio su tavola, argento, bronzo… - analphabeta : RT @analphabeta: Da Arte Atelier Tv (Milano), con Alessio Calestani e Elisa Sacchetti, potete trovare opere di Achille Perilli, Emilio Scan… - v23474 : @primevideouk Peter Scanavino as Sonny Carisi in SVU... - L_Economia : Un superbonus fiscale che incentivi gli investimenti tecnologici in agricoltura, è questa la proposta di Cia-Agrico… -

Ultime Notizie dalla rete : Scanavino &ldquoIncomprensibile A Bardonecchia la scherma, Carola Scanavino: “Una grande disciplina arriva in paese” http://www.lagendanews.com Scanavino “Incomprensibile l'assenza dell'agricoltura nel Dl Agosto”

ROMA (ITALPRESS) – Superata la difficile stagione del lockdown, l’agricoltura italiana si trova ora di fronte a un banco di prova altrettanto impegnativo: quello dei consumi, dal cui livello dipendera ...

Quectel and ENENSYS enable broadcast on LTE network by adding eMBMS feature on the receivers

SHANGHAI, Aug. 24, 2020 /PRNewswire/ -- Quectel (603236.SS), the leading global IoT module supplier, is pleased to announce today that its LTE modules and dongles can now be deployed in combination wi ...

ROMA (ITALPRESS) – Superata la difficile stagione del lockdown, l’agricoltura italiana si trova ora di fronte a un banco di prova altrettanto impegnativo: quello dei consumi, dal cui livello dipendera ...SHANGHAI, Aug. 24, 2020 /PRNewswire/ -- Quectel (603236.SS), the leading global IoT module supplier, is pleased to announce today that its LTE modules and dongles can now be deployed in combination wi ...