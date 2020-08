Rrahmani: "Il Napoli è già una big, nessun gap con le altre" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non mi aspettavo di fare quello che ho fatto la scorsa stagione a Verona. Ho fatto il mio massimo ". Amir Rrahmani si presenta così, dal ritiro di Castel di Sangro, come nuovo giocatore del Napoli . ... Leggi su corrieredellosport

"Non mi aspettavo di fare quello che ho fatto la scorsa stagione a Verona. Ho fatto il mio massimo". Amir Rrahmani si presenta così, dal ritiro di Castel di Sangro, come nuovo giocatore del Napoli. Il ...

CASTEL DI SANGRO - Nel giorno della presentazione alla stampa di Osimhen e Rrahmani dal ritiro di Castel di Sangro, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli si è soffermato sull'incontro con il procuratore ...

