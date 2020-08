Rete studenti medi: "Scuola nell'incertezza, gestione Azzolina inadeguata" (Di mercoledì 26 agosto 2020) “In data odierna la ministra Azzolina ha ricevuto le rappresentanze delle organizzazioni studentesche. Durante la videoconferenza, come Rete degli studenti medi, abbiamo avuto la possibilità di ribadire le nostre posizioni e di constatare, purtroppo, l’inadeguatezza dell’attuale gestione Azzolina”. È quanto si legge in una nota della Rete degli studenti medi.“L’incontro di oggi non ha sortito alcun effetto - dichiara Federico Allegretti, coordinatore nazionale della Rete degli studenti medi - purtroppo ormai da mesi la Scuola italiana vive in preda all’incertezza di ciò che dovrà ... Leggi su huffingtonpost

“In data odierna la ministra Azzolina ha ricevuto le rappresentanze delle organizzazioni studentesche. Durante la videoconferenza, come Rete degli Studenti Medi, abbiamo avuto la possibilità di ribadi ...

"In data odierna la ministra Azzolina ha ricevuto le rappresentanze delle organizzazioni studentesche. Durante la videoconferenza, come Rete degli Studenti Medi, abbiamo avuto la possibilità di ribadi ...