Ragazzo di 27 anni precipita dal settimo piano di un palazzo: è gravissimo

Si indaga sulle cause dell'incidente avvenuto a Roma: un 27enne è precipitato dal settimo piano e lotta tra la vita e la morte. Gli amici: "Stavamo facendo una spaghettata" Stavano facendo una spaghettata quando è avvenuto il dramma. Un Ragazzo di 27 anni è precipitato dalla finestra di un appartamento al settimo piano. L'incidente è …

Si indaga sulle cause dell’incidente avvenuto a Roma: un 27enne è precipitato dal settimo piano e lotta tra la vita e la morte. Gli amici: “Stavamo facendo una spaghettata” Stavano facendo una spaghet ...

