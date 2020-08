Quattro percorsi turistici pedonali a tema per riscoprire Genova

Quattro percorsi turistici pedonali a tema per (ri)scoprire Genova (Di mercoledì 26 agosto 2020) Quattro percorsi turistici pedonali “colorati” tra le strade e i palazzi di Genova, organizzati e tracciati su cartelli, pannelli direzionali con QR code e pavimentazione per consentire a cittadini e turisti di conoscere, sempre di più e sempre meglio, le bellezze del centro storico. Il progetto, a cui hanno lavorato insieme assessorato al turismo e Soprintendenza in collaborazione con il Municipio I Centro Est e la Camera di Commercio, consiste in Quattro itinerari contrassegnati da diversi colori, pensati per aiutare turisti e residenti a (ri)scoprire Genova e il suo centro storico in maniera chiara e piacevole, in totale sicurezza e senza mai perdere l’orientamento. Il nuovo piano di way-finding prevede la messa a sistema ... Leggi su laprimapagina

