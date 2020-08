PS Plus Settembre 2020: ecco i giochi gratis per PS4 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sony accompagna la fine dell’estate con i giochi gratis per PS4 per gli abbonati di Settembre 2020 al PS Plus dando spazio alla competizione Il mese di Agosto sta finendo e tutti noi stiamo lentamente ritornando alla classica routine quotidiana. Routine che viene alleggerita da Sony con i giochi gratis per PS4 di Settembre 2020 per tutti gli abbonati al PS Plus. Questa volta si punta tutto sulla competizione sfrenata e vi saranno richiesti riflessi fulminei per raggiungere alti livelli nei giochi di questo mese. Andiamo a vedere di cosa si tratta nel dettaglio. Un cambio di genere ben accolto Ve lo diciamo subito, questa volta nessuno dei due giochi è un FPS. Infatti ... Leggi su tuttotek

Plus Settembre Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Plus Settembre