Messi all’Inter? Ecco le ultime indiscrezioni (Di mercoledì 26 agosto 2020) Messi all’Inter? Ormai sembrerebbe cosa fatta, Josep María Minguella, il primo agente del fuoriclasse, ha infatti affermato con certezza che il calciatore avrebbe scelto l’Inter in quanto pagherebbe meno tasse rispetto alla Spagna. È probabile che il fuoriclasse blaugrana voglia emulare la strategia del campione portoghese Cristiano Ronaldo, quest’ultimo infatti grazie all’approdo alla Juventus è riuscito a risparmiare una notevole somma di denaro. Minguella, fu l’artefice dell’arrivo di Messi al Barcellona, ma nei giorni scorsi il campione ha espresso la volontà di svincolarsi dal suo contratto un anno prima della scadenza, facendo appello ad una clausola che gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero. Questa è sicuramente un’ottima notizia per il club nero azzurro, Il ... Leggi su quotidianpost

