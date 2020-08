Mediobanca sugli scudi in Borsa (Di mercoledì 26 agosto 2020) (TeleBorsa) – Ottima performance per Mediobanca, che scambia in rialzo del 2,68%, risultando uno dei migliori titoli del FTSE. A sostenere le azioni di piazzetta Cuccia c’è ancora l’attesa per la decisione della BCE sulla richiesta della Delfin di Leonardo Del Vecchio a salire sino al 20% del capitale. I tempi sono ormai maturi per la decisione, che dovrebbe essere favorevole al patron di Luxottica. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell’istituto di piazzetta Cuccia più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Tecnicamente, Mediobanca è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,503 Euro, mentre il supporto ... Leggi su quifinanza

MILANO - La Delfin di Leonardo Del Vecchio può salire oltre il 9,9% e fino al 20% di Mediobanca. Secondo quanto appreso dall'Ansa, sarebbe così arrivato il via libera della Bce sull'aumento della quot ...

