Mara Venier: il video con il nipotino tutto da ridere (Di mercoledì 26 agosto 2020) Cosa non si farebbe per i nipoti. Lo sanno bene i nonni come Mara Venier e Nicola Carraro che in vacanza si sono fatti travolgere dal buonumore e dalla forza assoluta del piccolo Claudietto. Mara Venier balla con il nipotino Nicola Carraro si improvvisa regista del “nuovo” video di Occidentali’s Karma. Gli interpreti? Mara Venier e il nipote Claudietto. I due infatti affrontano una classica mattina per chi ha in casa un bambino. Il nipotino della conduttrice di Domenica In si sveglia infatti più energico che mai e pronto a lanciarsi in un balletto sulle note della canzone di Francesco Gabbani. La nonna non è da meno, anzi. Anche lei si lascia trascinare dall’entusiasmo del piccolo e si mette ... Leggi su thesocialpost

infoitcultura : Barbara D’Urso pronta a sfidare Mara Venier - erikapretti21 : RT @___coldplayer: La zia Mara Venier e la zia Mara Maionchi a cena insieme a bere vino bianco con ghiaccio VORREI TROPPO FARE SERATA CON L… - ladyinviolet__ : RT @___coldplayer: La zia Mara Venier e la zia Mara Maionchi a cena insieme a bere vino bianco con ghiaccio VORREI TROPPO FARE SERATA CON L… - ___coldplayer : La zia Mara Venier e la zia Mara Maionchi a cena insieme a bere vino bianco con ghiaccio VORREI TROPPO FARE SERATA CON LORO ?? - davided81 : Come vorrei essere a cena seduto in mezzo a Mara Venier e Mara Maionchi e un buon bicchiere di bianco ghiacciato -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Mara Venier, nonna dinamica: risveglio scatenato a suon di musica e... CheNews.it Mara Venier, un risveglio particolare: la “Zia” come non l’hai mai vista

Mara Venier ha svelato a tutti il suo “risveglio” in compagnia di una persona per lei davvero molto speciale: si tratta infatti dell’amato nipote, il video. Mara Venier come sappiamo, al di fuori del ...

Programmi Rai autunno 2020, quando iniziano? Da “Che tempo che fa” a “Domenica In”

Programmi Rai autunno 2020: la grande macchina della tv è pronta a riaccendersi nonostante la pandemia da Covid-19 continui a destare preoccupazione in Italia e nel resto del mondo. Dopo un’estate di ...

Mara Venier ha svelato a tutti il suo “risveglio” in compagnia di una persona per lei davvero molto speciale: si tratta infatti dell’amato nipote, il video. Mara Venier come sappiamo, al di fuori del ...Programmi Rai autunno 2020: la grande macchina della tv è pronta a riaccendersi nonostante la pandemia da Covid-19 continui a destare preoccupazione in Italia e nel resto del mondo. Dopo un’estate di ...