Lutto ad Amici, Maria De Filippi dice addio ad un volto amato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lutto ad Amici, Maria De Filippi è tutto il cast del programma hanno dovuto dire addio ad uno dei volti storici che forse non tutti si ricorderanno. Ecco di chi si tratta. Foto: Instagram @AmiciufficialeE’ stata una delle grandi protagoniste delle prime edizioni del programma di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi e forse i più giovani non se la ricorderanno nemmeno, ma proprio oggi è venuta a mancare. La notizia è stata resa nota tramite social proprio dal figlio Francesco, che in qualche modo ha voluto rendere omaggio anche pubblicamente alla sua mamma. Ecco di chi si tratta. Lutto Amici, è morta Rita Speranza: fece parte delle prime edizioni del ... Leggi su chenews

