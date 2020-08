L'ex arbitro De Santis bacchetta ADL: "Ha toppato su Orsato, è un allenatore di alto livello" (Di mercoledì 26 agosto 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Massimo De Santis, ex arbitro, che ha commentato le parole del presidente Aurelio De Laurentiis riguardo l'arbitro Orsato: "Orsato ha arbitrato molto bene durante la finale di Champi ... Leggi su tuttonapoli

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Massimo De Santis, ex arbitro: "Orsato ha arbitrato molto bene durante la finale di Champions League. Il VAR, però, ha cambiato ...Come un gatto nero che vi attraversa la strada. Tra i commenti più impietosi della Rete nei confronti di Gigi Buffon c’è anche questo, a sottolineare in maniera beffarda come la sua presenza impedisca ...