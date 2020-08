Katia Noventa la tv di oggi non fa per me scendo in politica (Di mercoledì 26 agosto 2020) La giornalista e conduttrice tv Katia Noventa manca dal piccolo schermo, da diversi anni. La Noventa non ha intenzione di tornare in tv e durante un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” ha rivelato che è entrata in politica, candidandosi alle prossime elezioni regionali in Veneto, tra le fila di Forza Italia. Durante l’intervista ha parlato della sua esperienza lavorativa in tv senza grandi rimpianti, infatti la sua ultima esperienza televisiva, risale al 2009, nell’edizione di quell’anno di “Domenica In”:” La televisione è cambiata tanto, le trasmissioni che ci sono ora non fanno più per me, oggi vorrei occuparmi di qualcosa che sia più a contatto con la gente. Per questo, ho deciso di candidarmi alle prossime ... Leggi su people24.myblog

