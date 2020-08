Inter, Zhang comferma tutti, ma Ausilio tentenna: c’è la Roma (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ausilio ancora incerto del suo futuro all’Inter Nonostante nella riunione fiume di ieri Steven Zhang ha confermato la presenza all’Inter di tutti, la posizione di Piero Ausilio è sempre in bilico. Il direttore sportivo nerazzurro, secondo il Corriere dello Sport, è fortemente tentato ad iniziare una nuova esperienza alla Roma che continua a cercarlo per il post Petrachi. “Come abbondantemente previsto, né Marotta né tantomeno Ausilio sono stati messi in discussione. Anche se un margine di dubbio occorre lasciarlo sul conto del ds, che ha ricevuto un’offerta importante dalla Roma e potrebbe scegliere di cambiare “maglia” nonostante il rinnovo da poco firmato fino al ... Leggi su intermagazine

