Il Covid può attaccare la tiroide (anche nei giovani) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sul Messaggero i risultati di uno studio effettuato dagli endocrinologi dell’Università di Pisa e pubblicato sulla rivista “Journal of Endocrinology and Metabolism”. La notizia è che il coronavirus può provocare problemi anche alla tiroide. Tutto nasce dall’osservazione di una ragazza che ha contratto il virus dal padre senza mostrare grandi sintomi, a parte una specie di raffreddore e un po’ di tosse. Dopo un paio di settimane il suo tampone era tornato negativo. “Poi, però, all’improvviso era comparso un dolore fortissimo nella parte anteriore del collo, che appariva tumefatta, accompagnato da temperatura alta, debolezza e da frequenti attacchi di tachicardia“. Erano i sintomi di una tiroidite subacuta virale, una grave infiammazione della piccola ghiandola endocrina che ... Leggi su ilnapolista

