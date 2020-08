Gp d’Italia: 250 medici e infermieri in tribuna a Monza (Di mercoledì 26 agosto 2020) Duecentocinquanta tra medici ed infermieri popoleranno le tribune dell’ Autodromo di Monza il prossimo 6 settembre per assistere al Gp d’Italia di F1 che si terrà a porte chiuse. Ad annunciarlo, in una intervista al Corriere della Sera, il Presidente dell’ Aci, Angelo Sticchi Damiani, che ha voluto rendere omaggio agli eroi della pandemia di Coronavirus: “Abbiamo invitato 250 medici che lottano contro il Covid-19 al Gran Premio d’Italia di Formula 1. Ci siamo battuti a fondo per questo, era doveroso mostrare al mondo il volto di coloro che hanno lavorato anche sedici ore al giorno contro un mostro invisibile e letale. Mi auguro che ci siano le tutte le massime autorità italiane a Monza per tributare loro un lungo applauso”. Gp ... Leggi su sport.periodicodaily

