Federico Fashion Style: “Sono partito dalla Sardegna con la febbre, ma sulla nave nessun controllo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Ho fatto il sierologico in Sardegna perché non mi sentivo bene. Era risultato negativo. Poi sono arrivato a Roma, la febbre continuava e ho fatto subito il tampone: domenica sono risultato positivo. Al ritorno dall’isola nessuno ci ha controllati”. A parlare ai microfoni della trasmissione Agorà Estate è Federico ‘Fashion Style’ Lauri, star del reality show Il salone delle meraviglieDopo aver annunciato la sua positività al Covid-19 negli scorsi giorni, l’hair stylist è intervenuto stamattina su Rai Tre per raccontare in collegamento a distanza la sua esperienza: “Non sento assolutamente né odori, né sapori. Ho una tosse fortissima, dolori muscolari e articolari, sto veramente male”.Il ... Leggi su huffingtonpost

