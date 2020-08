Dal latte materno anticorpi contro il Covid, 5mila donne lo donano all'ospedale" (Di mercoledì 26 agosto 2020) La scoperta dei ricercatori ha subito fatto il giro del Paese: il latte materno delle donne infettate dal coronavirus potrebbe servire a combattere il Covid-19 e proteggere i gruppi più vulnerabili. ... Leggi su europa.today

E’ iniziato martedì 25 agosto il nuovo cammino della Gruppo Consoli Centrale del Latte McDonald’s Brescia in vista della settima stagione in serie A2 maschile il cui inizio è previsto per il 18 Ottobr ...

Parmigiano, Prosciutto, pasta, pomodoro, alici e latte: Settembre Gastronomico celebra Parma

Dal 30 agosto al 27 settembre Parma, prima Città Creativa Unesco italiana della Gastronomia (il riconoscimento è del 2015), dà appuntamento a foodie e turisti. È infatti tempo di Settembre Gastronomic ...

