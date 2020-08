Corsa al vaccino contro il Covid-19: ecco i Paesi in testa per i preordini (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono oltre 820.000 i morti di Covid-19 nel mondo, stando all'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, mentre sono quasi 24 milioni i casi confermati finora. I decessi registrati finora sono 820.192, di cui 178.533 negli Stati Uniti, 116.580 in Brasile e 61.450 in Messico. Su 23.925.642 casi registrati nel mondo, oltre 5,7 milioni sono negli Stati Uniti, 3,6 milioni in Brasile e 3,2 milioni in India. Intanto, sono già più di due miliardi le dosi di vaccino anti-Covid che i Paesi più ricchi si sono assicurati tramite accordi commerciali. A tracciare la situazione attuale nella lotta al nuovo coronavirus è stato un articolo pubblicato su "Nature". Questa Corsa ai vaccini rischia, però, di tagliare fuori i Paesi più poveri, minando di ... Leggi su ilfogliettone

