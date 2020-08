Ciclismo, prova in linea femminile Under 23 Europei 2020: classifica e ordine d’arrivo, vince Balsamo (Di mercoledì 26 agosto 2020) La classifica e l’ordine d’arrivo della prova in linea femminile Under 23 agli Europei 2020 di Ciclismo. La vittoria finisce nelle mani dell’azzurra Elisa Balsamo davanti all’olandese Lonneke Uneken e la norvegese Emma Jorgensen. La ventiduenne piemontese ha tagliato il traguardo per prima in seguito agli 81.9 chilometri percorsi nella mattinata di mercoledì 26 agosto. Uno splendido risultato per la nazionale italiana a pochi minuti dall’inizio della prova in linea degli uomini Elite. Ecco la classifica della prova in linea: Elisa Balsamo Lonneke Uneken Emma Norsgaard Franziska ... Leggi su sportface

La peveragnese della Valcar Travel & Service conquista la prima medaglia d'oro dell'Italia nella competizione in corso a Plouay Ancora una grande soddisfazione ed un titolo internazionale per la pever ...

Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati Europei 2020 di ciclismo su strada. La gloria va a Elisa Balsamo, che vince in volata la prova in linea femminile della categoria Under 23 e r ...

