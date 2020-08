Calciomercato Roma – Aggiornamento trattative calciomercato (Di mercoledì 26 agosto 2020) calciomercato Roma – Domani la squadra giallorossa si ritroverà a Trigoria per iniziare la nuova stagione. Roma ancora incompleta Nella Roma di oggi ci sono dei vuoti da riempire per affrontare al meglio la prossima stagione il prima possibile. Il primo tassello è il difensore centrale, vuoto lasciato dalla partenza di Smalling ma che la Roma sta cercando di riportare nella capitale. È stata presentata offerta al Manchester United di 17 milioni di euro (3 per il prestito e 14 per l’obbligo di riscatto) ed in caso l’operazione non riesca le alternative sono Papastathopoulos, Maksimovic o Romero. Il secondo tassello è quello dell’esterno destro che possa ricoprire tutti i ruoli di fascia in quanto Bruno Peres non può essere ancora ... Leggi su giornal

DiMarzio : #ASRoma, Schick vicino al Bayer Leverkusen: operazione in stato molto avanzato - DiMarzio : #AsRoma, c'è la firma di Martin #Vetkal. Arriva dal Kalev Tallin - DiMarzio : Anche #Ausilio potrebbe lasciare l'#Inter, e la #Roma rimane sullo sfondo - ChuchoCastroP : RT @TUTTOJUVE_COM: La Juve prova ad offrire Khedira nell'affare Dzeko: la Roma ha dei dubbi sulle condizioni fisiche del tedesco https://t.… - romaforever_it : Guida al calciomercato della Roma - Tutti i nomi accostati in entrata -