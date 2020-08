Calciomercato Inter, 3 promesse per Conte: i botti per concludere la campagna acquisti, il nuovo 11 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Calciomercato Inter – Esito positivo. L’Inter e Antonio Conte hanno raggiunto l’accordo per proseguire il matrimonio, sembrava veramente ad un passo l’addio dopo le dure dichiarazioni da parte dell’ex Ct della Nazionale, l’ultimo colloquio ha permesso alle parti di parlarsi e raggiungere l’intesa. La squadra nerazzurra è reduce da una stagione molto importante ed è stato deciso (giustamente) di non rovinare quanto di buono fatto negli ultimi mesi: il secondo posto in classifica in campionato rappresenta solo un punto di partenza, mentre in Europa League è stata raggiunta la finale. Conte ha chiesto delle garanzie, dal punto di vista tecnico e non solo. Avrà bisogno di una società presente, ma soprattutto innesti di ... Leggi su calcioweb.eu

