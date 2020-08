Calcagno (Aic): “Pochi positivi tra i calciatori, hanno avuto comportamenti responsabili” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il vicepresidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio24. “Anche numericamente non stiamo parlando di situazioni allarmanti, e nemmeno di persone che hanno avuto comportamenti irresponsabili. Stiamo parlando di ragazzi che, come tanti di noi, dopo il lockdown e dopo un finale di campionato molto compresso, sono andati in vacanza e non mi sembra che per questo si possano ritenere irresponsabili”. Calcagno ha aggiunto: “Va evidenziato invece che il protocollo ha funzionato molto bene durante la stagione, grazie al senso di responsabilità di tutti. Se il numero dei casi dovesse essere elevato, ma al momento la situazione mi pare sotto controllo, è chiaro che rivaluteremo la situazione. Il nostro sistema deve ... Leggi su ilnapolista

PagineRomaniste : #Calcagno (pres. AIC): 'Ripartenza il 19 settembre, con una pausa invernale più ristretta rispetto al passato'… - napolista : Calcagno (Aic): “Pochi positivi tra i calciatori, hanno avuto comportamenti responsabili” A Radio 24: “Stiamo parla… - siamo_la_Roma : ?? Parla il presidente dell'#AIC ? #Calcagno: 'Giocatori sono stati responsabili' ?? Le sue dichiarazioni #ASRoma - MondoNapoli : AIC - Calcagno: 'Grande esempio di professionalità dai giocatori! Ripartenza? Vi spiego' - - LAROMA24 : Coronavirus, Calcagno (pres. AIC): 'Numeri non allarmanti, calciatori responsabili. Il protocollo ha funzionato ben… -