Briatore smentisce di avere il Covid | “Ho solo una forte prostatite”

Flavio Briatore fa chiarezza sulle sue condizioni di salute smentendo di avere il Covid-19. "Ho solo una forte prostatite". Flavio Briatore ha voluto fare chiarezza in merito alle sue condizioni di salute dopo che ieri si era diffusa la notizia di un suo ricovero al San Raffaele di Milano per Covid-19. L'imprenditore ha spiegato nelle …

