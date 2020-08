Beppe Grillo, l'amico di Pechino (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nonostante i problemi di immagine e di sostanza della Cina in seguito alla pandemia e al pugno di ferro su Hong Kong, Beppe Grillo continua a essere fedele punto di riferimento della superpotenza asiatica. Che intanto, tra sponde politiche, battaglie tecnologiche sul 5G e acquisizioni di imprese, si muove in Italia come in una facile terra di espansione.Cina - Usa: La nuova guerra freddaCina - Usa: Il potere delle armiChissà se quel che resta dell'elettorato a Cinque stelle è davvero convinto che avere come alleati gli Stati Uniti o la Cina sia davvero la stessa cosa. Anzi, che Pechino sia anche meglio perché con i cinesi possiamo fare più affari. Sarebbe un bel tema per uno dei famosi referendum sulla piattaforma Rousseau. Perché fa davvero impressione vedere Beppe ... Leggi su panorama

beppe_grillo : Un nuovo studio offre alcune delle prime prove valide che mostrano come il cannabidiolo aumenti il ??flusso sanguig… - beppe_grillo : Un team di scienziati ha sviluppato un rilevatore di incendi boschivi alimentato dal movimento degli alberi. È ques… - beppe_grillo : Il sindacato tedesco IG Metall ha proposto una settimana lavorativa di 4 giorni per sopravvivere ai tagli post Covi… - Cosmoismydream : RT @Blowjoint: @Cosmoismydream @matteorenzi @meb @beppe_grillo @crippa5stelle @pdnetwork @orfini @graziano_delrio @nzingaretti @Fornaro62 B… - maurizi40601205 : RT @Alex70Fa: I #Romani sarebbero gente de Fogna. Mo, senza parlare dei #Grullotti in generale che già sappiamo..... Spendiamo 2 parole sul… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo Beppe Grillo, l'amico di Pechino Panorama Conte promette ma non mantiene

Bisogna ammettere che Giuseppe Conte ha imparato bene la lezione di Beppe Grillo che, in un post del 2016, scriveva: se fossi premier proporrei boiate solo per finire sui giornali. In effetti non si e ...

Maria Giovanna Elmi, la fatina della tv compie 80 anni

Maria Giovanna Elmi, indimenticabile “signorina buonasera”, compie 80 anni e festeggia una vita di successi e soddisfazioni. Elegante, raffinata e mai sopra le righe, ha fatto la storia della tv itali ...

Bisogna ammettere che Giuseppe Conte ha imparato bene la lezione di Beppe Grillo che, in un post del 2016, scriveva: se fossi premier proporrei boiate solo per finire sui giornali. In effetti non si e ...Maria Giovanna Elmi, indimenticabile “signorina buonasera”, compie 80 anni e festeggia una vita di successi e soddisfazioni. Elegante, raffinata e mai sopra le righe, ha fatto la storia della tv itali ...