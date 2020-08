Xbox Insider: in arrivo miglioramenti per la dashboard e il profilo (Di martedì 25 agosto 2020) Microsoft, tramite un post su Xbox Wire, ha annunciato che per gli utenti Xbox Insider arriveranno a breve alcuni miglioramenti grafici per la dashboard e il profilo. Design più fresco Durante l’ultimo anno, il colosso di Redmond ha aggiornato l’aspetto visivo delle applicazioni per smartphone e PC e ora è il turno delle console. Gli utenti Xbox Insider, nel corso di questa settimana, riceveranno un aggiornamento grafico che include: Modifiche alla forma dei riquadri, che avranno anche i bordi arrotondati. miglioramenti per i font e all’indicatore di focus l’esperienza. NOTA: il layout complessivo della maggior parte delle pagine non cambierà drasticamente al lancio di Xbox ... Leggi su windowsinsiders

