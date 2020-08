Twitch cresce a dismisura: 1,4 miliardi di ore guardate a luglio. Bene anche Facebook Gaming (Di martedì 25 agosto 2020) Oltre 1,4 miliardi di ore guardate nel solo mese di luglio 2020. E’ il risultato straordinario ottenuto dalla piattaforma di streaming Twitch, che va ad incrementare del 67% quanto registrato a luglio 2019 (851 milioni di ore, ndr). Sono i dati forniti dallo sviluppatore di strumenti di streaming StreamElements e dal tracker di dati e analisi Arsenal.gg, che confermano una buona crescita degli spettatori complessivi anche per Facebook Gaming, capace di raggiungere un nuovo picco di 345 milioni di ore guardate. Un aumento importante rispetto ai 109 milioni di ore guardate nel luglio 2019: + 215 % di ore guardate. StreamElements ha fatto sapere di non disporre dei dati di YouTube di ... Leggi su esports247

esports247_it : Twitch cresce a dismisura: 1,4 miliardi di ore guardate a luglio. Bene anche Facebook Gaming -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch cresce

Cronaca Qui

Twitch, la piattaforma di streaming di Amazon, sembra voler rafforzare la propria strategia crypto. Il sito, che offre principalmente servizi per il livestreaming di videogiochi, offre attualmente il ...Nel gaming online, poker compreso, il ruolo degli affiliati diventa sempre più centrale: specie in Italia, dopo il divieto di pubblicità: ma servono regole. Il ruolo di un affiliato è in continua evol ...