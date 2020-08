Turisti dall’estero, traghetti e discoteche: così la Sardegna è passata da regione Covid-free a isola del contagio (Di martedì 25 agosto 2020) Sardi untori? Sardegna isola contagiata e contagiosa? Si è detto, negli ultimi giorni, tutto e il contrario di tutto. I numeri parlano chiaro: secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, in Sardegna, delle 429 persone attualmente positive a Covid-19, 18 sono ricoverate con sintomi, non c’è nessun paziente in terapia intensiva, e 411 sono in isolamento. Dall’inizio dell’emergenza, le vittime nell’isola sono state 134, per un totale di 1.825 casi: oggi 91 in più rispetto a ieri. Un mese fa, il 24 luglio 2020 l’incremento in 24 ore era stato di 3 nuovi casi, non 91 come oggi. Ancora un mese prima, di 1. «È evidente che c’è una situazione che desta preoccupazione», racconta ... Leggi su open.online

Notiziedi_it : Turisti dall’estero, traghetti e discoteche: così la Sardegna è passata da regione Covid-free a isola del contagio - danyg_77 : @peppeprovenzano @matteosalvinimi Probabilmente gli immigrati sono gli unici che rispettano la quarantena! A diffe… - strofuggi : RT @GenovaQuotidian: Covid Liguria, altri 26 casi. Non solo turisti dall’estero, ma anche da altre regioni - OmbraDuca : RT @GenovaQuotidian: Covid Liguria, altri 26 casi. Non solo turisti dall’estero, ma anche da altre regioni - Massimo10489625 : ???? POI DANNO LA COLPA AI TURISTI ITALIANI CHE RIENTRANO DALL'ESTERO NON HO PAROLE... #IPOCRISIA BUONISTA -

Ultime Notizie dalla rete : Turisti dall’estero Un «tampone-passaporto» per rientrare dall’estero: la Regione segue il governo Corriere della Sera