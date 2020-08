Tromba d’aria in Salento: fuga dalla spiaggia di Pescoluse, ci sono feriti, VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) Una violenta Tromba d’aria ha colpito nel pomeriggio la spiaggia di Pescoluse, nel Salento pugliese. Bagnanti costretti a fuggire. Una spaventosa Tromba d’aria partita dal mare ha spaventato Marina di Pescoluse, nel Salento, in Puglia. Nel pomeriggo del 25 agosto i bagnanti presenti in spiaggia numerosi, si sono visti avvicinare quello che a tutti gli effetti sembrava un tornado. Una nuvola bassa nerissima. Fino a quando non si è avvicinata alla spiaggia, i bagnanti sono rimasti al loro posto ma pochi minuti più tardi tutti si sono resi conto della gravità della Tromba d’aria che ormai era minacciosamente a poche ... Leggi su chenews

AmicoMisterioso : Il landspout è una specie di tornado che si genera sulla terra e 'muore in mare' (al contrario del suo gemello wate… - piazzasalento : Tromba d’aria tra i bagnanti: paura a Marina di Pescoluse (Salve). Alcuni feriti e danni alle strutture ??… - occhio_notizie : Tromba d’aria in spiaggia: bagnanti in fuga, feriti e danni agli stabilimenti Paura in Salento >>… - Serik_tpol : RT @ilfattovideo: Tromba d’aria in Salento: bagnanti in fuga dalla spiaggia di Pescoluse. Feriti e danni agli stabilimenti - MariaAversano1 : RT @ilfattovideo: Tromba d’aria in Salento: bagnanti in fuga dalla spiaggia di Pescoluse. Feriti e danni agli stabilimenti -

