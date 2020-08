Torta in barattolo con savoiardi e crema pasticcera (Di martedì 25 agosto 2020) La Torta in barattolo è un’idea fantastica e pratica, ottima da preparare per una gita o picnic. Un dolce fresco, che si gusta al cucchiaio; ricetta semplice, facile e tanto golosa. Strati alternati di biscotti savoiardi e crema pasticcera, inoltre due versioni: una arricchita da frutta fresca e l’altra da cioccolato e mandorle, il tutto assemblato in un barattolo con chiusura ermetica. La Torta chiusa ermeticamente in barattolo, è un’idea originale e sfiziosa, buona in svariate occasioni. Infatti, una volta preparato il dolce nel barattolo, è comodo da mettere in borsa termica e portare in gita; per una giornata al mare, in montagna oppure al lago o, semplicemente servirlo in terrazza o in ... Leggi su notizieora

