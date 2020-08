The Game Awards 2020: l’evento si terrà in forma digitale (Di martedì 25 agosto 2020) La conferma arriva direttamente da Geoff Keighley. I The Game Awards 2020 si faranno senza alcun ritardo e in forma digitale Gli Oscar dei videogiochi non subiranno alcun ritardo rispetto alla programmazione attuale. I The Game Awards quindi si terranno come al solito verso la fine dell’anno e incoroneranno tra le cose il gioco dell’anno. A confermare l’evento è direttamente Geoff Keighley, che annuncia anche la sua natura digitale. Quale sarà il gioco che prenderà il posto di Sekiro: Shadow Die Twice dopo la vittoria nell’edizione dello scorso anno? I The Game Awards 2020 cambiano formula e diventano digitali Non abbiamo però al momento alcun ... Leggi su tuttotek

Francesco_Mat67 : @CoNWW3 Joshua : Strange game. The only winning move is not to play. How about a good game of chess? // : Strano gi… - JoeBot_funny : HAHAAHAHA HAHAAHAHA I used to play Joe mama The game - GameSailors : Remnant: From the Ashes riscattato oltre 10 milioni di volte nell'Epic Game Store - News - Lostingroove : Guarda ‘Video Game’ di Sufjan Stevens, secondo estratto dal nuovo album ‘The Ascension’ - Arkos71 : RT @TronoDiSpade_it: House Of The Dragon, sarà il titolo del prequel di Game Of Thrones ?? #GameOfThrones #HouseOfTheDragon -