Sct | operativa la quarta gru Liebherr

Salerno – La nuova gru è giunta a Salerno, interamente montata, lo scorso 14 agosto ed è già entrata in funzione. E' la quarta macchina Liebherr di questa generazione in esercizio presso Salerno Container Terminal, che dispone ora di sette gru operative. Le complesse operazioni di sbarco della gru – peso 750 tonnellate – sono state completate nella stessa giornata del 14 agosto scorso. La mega gru per container – modello LHM 800 HR, la maggiore al mondo nel suo genere, progettata per assicurare le più veloci performance (record raggiunto in Sct: 180 contenitori movimentati in 6 ore/30 contenitori all'ora) – è capace di garantire l'operatività a navi da 15.000 contenitori di portata; ha la torre principale alta 60 metri ed uno sbraccio che ...

