Previsioni Meteo Toscana: addensamenti in Appennino e nelle zone interne (Di martedì 25 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti in Appennino e nelle zone interne. Vento: deboli settentrionali. Temperatura: minime in lieve calo, massime stazionarie. Mare: poco mossi o localmente mossi. Domani sereno o poco nuvoloso sulle zone centro-meridionali. Parzialmente nuvoloso sul nord della regione per nubi prevalentemente basse; addensamenti a tratti consistenti sul nord-ovest dove saranno possibili isolate deboli precipitazioni. Vento: da deboli a moderati ... Leggi su meteoweb.eu

TgrRaiFVG : #Buongiorno, oggi sul #FVG avremo cielo sereno o poco nuvoloso; sulla costa di mattina soffierà Bora moderata, poi… - MeteoinMolise : Meteo: previsioni del tempo per il giorno 25/08/2020 - meteoincalabria : Previsioni meteo in Calabria per il giorno 25/08/2020 - GazzettinoL : Oroscopo di oggi Previsioni meteo Italia Programmi televisivi Ora in Tv VANGELO Ecco davvero un Israelita in cui… - GazzettinoL : Coronavirus una leggera flessione nelle 24 ore Calciomercato news del 24 Agosto Champions League: Psg-Bayern Mona… -