Nintendo Switch 2 è in arrivo nel 2021 con più potenza e risoluzione 4K (Di martedì 25 agosto 2020) Il 2021 potrebbe essere l’anno giusto per il primo, grande aggiornamento di Nintendo Switch. Una seconda generazione che non dovrebbe discostarsi dal modello uscito dal 2017 ma che dovrebbe aggiungere un pizzico di risoluzione in più sullo schermo portatile e una bella spinta sul fronte della potenza di calcolo del processore. Insomma, una Nintendo Switch 2 che vada a limare i limiti della vecchia console, emersi a 4 anni di distanza dal lancio. Stando alle indiscrezioni di Bloomberg, Nintendo sta lavorando sulla grafica e sulla risoluzione in 4K per offrire immagini migliorate e una maggiore capacità del processore che consenta di dare libero sfogo agli sviluppatori e che le consenta di non perdere troppo terreno da ... Leggi su gqitalia

Il_Paradroide : @zave Switch Advance mi piace, anche se storicamente Nintendo non si è mai ripetuta con 'sti suffissi. Advance SP… - GamesPaladinsIT : Here Be Dragons si rivelerà probabilmente il più divertente gioco di strategia tattica e di lancio di dadi a turni… - Console_Tribe : Nintendo Switch, un nuovo modello in arrivo nel 2021? - - ERecensioni : NINTENDO :IN ARRIVO UNO SWITCH COMPATIBILE CON IL 4K NEL 2021 - LeonBB96 : RT @InstantGamingIT: Nintendo lancerà una nuova Switch nel 2021 -