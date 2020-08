'Ndrangheta e narcotraffico, Salvatore Mancuso sarà estradato in Italia (Di martedì 25 agosto 2020) Dalla Colombia la richiesta di estradizione di "El Mono", l’ultimo capo conosciuto delle Auc referente dei clan calabresi nell’importazione di cocaina Leggi su repubblica

Per anni è stato la bestia nera del procuratore capo Nicola Gratteri. Il suo nome è saltato fuori in innumerevoli inchieste sui traffici di coca tra la 'ndrangheta e i "paracos" colombiani delle Auc, ...

SUD AMERICA

Salvatore Mancuso, ex 'numero due' delle Autodifese unite della Colombia (Auc, paramilitari), sarà espulso all’inizio di settembre dagli Stati Uniti, dove ha scontato una lunga pena detentiva per narc ...

