'Ndrangheta: arrestata ex direttrice carcere Reggio C. ++ (Di martedì 25 agosto 2020) Reggio CALABRIA, 25 AGO - L'ex direttrice del carcere di Reggio Calabria, Maria Carmela Longo, è stata arrestata con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Il gip ha disposto nei suoi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : Arrestata la ex direttrice del carcere di Reggio Calabria, è accusata di concorso esterno in associazione mafiosa… - fanpage : Arrestata per 'ndrangheta Maria Carmela Longo, ex direttrice del carcere di Reggio Calabria - fattoquotidiano : Reggio Calabria, arrestata l’ex direttrice del carcere: “Favoriva i detenuti legati alla ‘ndrangheta e concorreva a… - zazoomblog : Reggio Calabria arrestata l’ex direttrice del carcere: “Favoriva i detenuti legati alla ‘ndrangheta e concorreva al… - LemmeVincenzo : RT @fanpage: Arrestata per 'ndrangheta Maria Carmela Longo, ex direttrice del carcere di Reggio Calabria -