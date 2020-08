Morbo ‘mucca pazza’ e tumore al pancreas: i ricercatori hanno trovato un collegamento (Di martedì 25 agosto 2020) Secondo uno studio messo a punto dall’azienda ospedaliero universitaria di Pisa in collaborazione con l’Universita’ di Pisa e l’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), coordinato da Luca Morelli e Francesco Fornai, e recentemente pubblicato sulla rivista Pancreatology, vi sarebbe presenza di prioni, gli agenti responsabili del Morbo di Creutzfeldt-Jakob (il cosiddetto Morbo della mucca pazza), nei tumori del pancreas asportati chirurgicamente e dunque potrebbero avere un possibile ruolo nella loro genesi e nella loro aggressività’ biologica. Lo studio appena pubblicato, spiega una nota dell’Aoup, “presenta per la prima volta i risultati preliminari di un’indagine condotta in vivo su tessuto tumorale prelevato durante interventi chirurgici di resezione pancreatica effettuati ... Leggi su meteoweb.eu

