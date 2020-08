Migranti, Salvini contro Lamorgese: “È una criminale” (Di martedì 25 agosto 2020) Matteo Salvini ha attaccato duramente la Ministra degli Interni e il governo sulla gestione dei Migranti. A suo parere, l’esecutivo sta favorendo l’immigrazione clandestina. Durissimo attacco di Matteo Salvini alla Ministra degli Interni Lucia Lamorgese. Il leader leghista infatti, durante la trasmissione “In Onda” su La7, ha definito “criminale” la donna per come sta interpretando … L'articolo Migranti, Salvini contro Lamorgese: “È una criminale” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fattoquotidiano : Salvini: ‘A Lampedusa i migranti passeggiano tra i turisti che poi portano il Covid nelle loro regioni’. Prefettura… - fanpage : La fake news di Salvini sui migranti che a Lampedusa passeggiano col Covid. Il sindaco: “Indegno” - LegaSalvini : #SALVINI: 'SICILIA CHIUDE CENTRO MIGRANTI, BRAVO MUSUMECI' - FabioBenedett18 : RT @claudio_2022: Salvini durissimo. La Lamorgese è una criminale ha quadruplicato gli sbarchi, è favoreggiamento all'immigrazione clandest… - rocknrolla10000 : RT @fanpage: La fake news di Salvini sui migranti che a Lampedusa passeggiano col Covid. Il sindaco: “Indegno” -

Una riunione d’urgenza, non tanto perché si dovessero prendere decisioni immediate, ma perché crescono le preoccupazioni a tre settimane dalla riapertura delle aule scolastiche. E soprattutto perché a ...Totò Martello attacca il leader della Lega che aveva parlato del rischio contagio per le tante presenze turistiche nell'Isola LAMPEDUSA (AGRIGENTO) - "Una considerazione dal momento che Salvini ha rec ...