Mertens e Koulibaly hanno spiegato a Osimhen che è entrato nel cuore dei tifosi (Di martedì 25 agosto 2020) Il Corriere dello Sport racconta che quando ieri, in allenamento, Victor Osimhen ha segnato il suo primo gol in maglia azzurra, il pubblico presente sugli spalti dello stadio di Castel di Sangro si è lasciato andare ad un’ovazione. E a quel punto, Koulibaly e Mertens si sono avvicinati al neo acquisto per spiegargli che i tifosi lo hanno già accolto in famiglia. “È stato tutto ‘terribilmente’ semplice, un tocco lieve e comodo di piatto destro, per accomodare la palla in un angolino e sentire Napoli virtualmente aggrappata addosso. E Koulibaly gli si è avvicinato per spiegarglielo, questo è niente, vedrai amico, e anche Mertens qualcosa gli ha detto”. L'articolo Mertens e ... Leggi su ilnapolista

