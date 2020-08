Maldini sul rinnovo di Donnarumma: “È un problema, siamo arrivati all’ultimo anno di contratto” (Di martedì 25 agosto 2020) Paolo Maldini parla nella conferenza di presentazione della nuova stagione rossonera, ai microfoni di Milan TV parlando del rinnovo di Donnarumma: “È un problema, siamo arrivati all’ultimo anno di contratto. siamo fiduciosi perché lui vuole restare, c’è un po’ di preoccupazione perché siamo arrivati all’ultimo anno, ma siamo pronti a fare offerte adeguate al suo valore”. Foto: Sito Milan L'articolo Maldini sul rinnovo di Donnarumma: “È un problema, siamo arrivati all’ultimo ... Leggi su alfredopedulla

Paolo Maldini è chiaro, l'intenzione del Milan è quella di trattenere per un'altra stagione Zlatan Ibrahimovic: "Stiamo lavorando durante per arrivare ad un accordo. Entreremo nel vivo della stagiona ..."Stiamo lavorando duramente per arrivare a un accordo, è questa la nostra idea e proveremo a chiudere in tempi molto stretti. È normale avere un piano B, un piano C ma lui è la nostra priorità e lo sa ...