Macché virus: l’emergenza serve a Huawei (Di martedì 25 agosto 2020) E se avessimo presi tutti un abbaglio? Non potrebbe essere, voglio dire, che la proroga dello “stato d’emergenza” fosse funzionale al Presidente del Consiglio, che tanto ha insistito per ottenerla, non per gestire in solitario gli effetti di un virus che non c’è più, come tutti abbiamo pensato, ma per portare a termine qualche affaruccio di tutt’altro tipo restato in sospeso, qualche impegno preso ma controverso all’interno dello stesso esecutivo? A pensar male, certo, si fa peccato, ma, come sapeva quel tale politico, è facile che si colga nel segno. Che la nostra supposizione abbia una qualche plausibilità, lo si evince dalla forma e dal modo con cui, il 7 agosto, si è dato via libera ad Huawei per partecipare ai bandi connessi alla gestione da parte di Tim della rete del 5G. La ... Leggi su nicolaporro

