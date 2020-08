Juve Dzeko, la settimana decisiva: manca l’accordo con i giallorossi (Di martedì 25 agosto 2020) Juve Dzeko, la settimana decisiva: manca l’accordo con i giallorossi, ma ormai il bosniaco sembra aver già detto sì ai bianconeri La Juventus è a caccia della punta da regalare ad Andrea Pirlo. L’attaccante bosniaco – come rivela l’edizione odierna di Tuttosport – ha già detto di sì ai bianconeri, manca la comunicazione all’attuale club. Appena ci sarà il via libera Paratici cercherà di trattare con la Roma. Nel frattempo la dirigenza si sta muovendo anche per cercare una quarta punta da inserire nell’organico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Pirlo vuole Dzeko alla Juve, la Roma fa muro: No: Arrivare al bosniaco non è semplice. Zapata e Jimenez costano tan… - BeppeMarottaMa1 : @BambinoPazzo3 @VincenzoOrab96 se lo svendono alla Juve per Mandzukic, potevano già pensarci l'anno scorso, invece… - Fprime86 : RT @cmdotcom: In settimana il contatto #Dzeko-Fienga: la #Juve osserva, Paratici vuole accelerare - infoitsport : Juve, Mandzukic alla Roma libera Dzeko: i giallorossi continuano a seguire anche Milik - oscarvalle1984 : RT @jason05_: GDM: In entrata Milik continua ad aspettare la Juve, Dzeko è l'altro nome ma la Juve non ha fatto offerte alla Roma. C'è un n… -