In Tunisia esplodono i contagi: allarme rosso per gli sbarchi (Di martedì 25 agosto 2020) Mauro Indelicato Le autorità locali hanno lanciato l'allarme. Il Paese va verso il picco dell'epidemia e continuano le partenze per l'Italia Non solo dalla Libia, adesso l'Italia sul fronte coronavirus dovrà iniziare a guardarsi anche dalla Tunisia. A Tripoli stanno annotando un nuovo picco dell'epidemia, previsto peraltro già nello scorso mese di luglio su IlGiornale.it nell'intervista al giornalista libico Faraj Aljarih. Una situazione simile la stanno annotando anche le autorità sanitarie tunisine. Qui il coronavirus sembrava aver toccato solo di striscio la popolazione, visto che il numero dei contagi è stato tra i più bassi del nord Africa e la sanità locale è riuscita a reggere all'impatto. Tanto lungo la costa quanto nell'entroterra, tutti i principali ospedali ... Leggi su ilgiornale

